4 Führerscheine eingezogen

Bereits am Samstagabend wurden 2 betrunkene Autolenker aus dem Verkehr gezogen. Ein 63-jähriger Mann war in einen Verkehrsunfall mit Blechschaden verwickelt, der Alkotest ergab knapp 2 Promille – erlaubt sind maximal 0,5 Promille Alkohol im Blut. Der Mann wurde angezeigt, ihm wird der Führerschein für bis zu 2 Jahren entzogen, außerdem verliert er 10 Punkte am Führerscheinkonto.





Wenig später weigerte sich ein Autofahrer, sich einem Alkotest zu unterziehen. Der 39-Jährige wurde angezeigt, ihm drohen 1-2 Jahre Führerscheinentzug, auch werden ihm 10 Führerscheinpunkte abgezogen.Am Samstagabend wurde auf der Schnellstraße MeBo die Geschwindigkeit der Autos gemessen, in 2 Fällen waren Autofahrer mehr als 40 Stundenkilometer schneller unterwegs, als erlaubt. Ihnen wird der Führerschein für 1-3 Monate entzogen. Besonders brisant: Ein Raser war ein Führerschein-Neuling, er hatte erst im November die Fahrerlaubnis erhalten – und er war mit einem leistungsstarken Fahrzeug unterwegs, welches Fahranfänger noch nicht lenken dürfen.Im Laufe des Nacht wurden 2 weitere Alko-Sünder ertappt, einer davon war ebenfalls ein Führerschein-Neuling. Er muss 725 Euro Strafe zahlen und ist alle Führerscheinpunkte los.Insgesamt wurden von Freitag bis Sonntag 151 Verkehrsvergehen geahndet, in den meisten Fällen waren die Fahrzeuginsassen nicht angeschnallt oder die Pkw-Hauptuntersuchung war abgelaufen.

