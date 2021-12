4 italienische Regionen werden „gelb“

Das Trentino, Ligurien, Venetien und die Marken überschreiten die Schwelle für jene 3 Parameter, die für den Übergang in den gelben Bereich angegeben sind.Berücksichtigt werden bei den Einschränkungen die Belegung der Intensivstation, jene in den Corona-Abteilungen der Spitäler sowie die Infektionszahlen.9 Regionen und autonome Provinzen, darunter Südtirol und Friaul Julisch Venetien überschritten in dieser Woche die Schwelle von 10 Prozent der Covid-Fälle auf Intensivstationen.Die wöchentliche Inzidenz auf nationaler Ebene ist gestiegen: 241 Fälle pro 100.000 Einwohner in der Woche vom 10. bis 16. Dezember gegenüber 176 Fällen pro 100.000 in der Vorwoche.Im Zeitraum vom 24. November bis zum 7. Dezember 2021 lag der durchschnittliche Reproduktionsfaktor (Rt) bei 1,13 und damit leicht unter dem Wert der Vorwoche (1,18), aber über der Epidemieschwelle.Italien hat am Mittwoch wegen den steigenden Fällen der Omikron-Variante die Corona-Testpflicht für Einreisende aus dem EU-Ausland eingeführt. Wer nach Italien kommt, muss vor der Abreise aus dem Herkunftsland einen negativen Test auf das Virus gemacht haben. Ungeimpfte müssen zusätzlich zu einem Test fünf Tage in Quarantäne. Bis Mittwoch galt für die Einreise der sogenannte Grüne Pass, also entweder ein negativer Test, ein Impf- oder Genesungsnachweis. Erforderlich ist auch ein ausgefülltes digitales Einreiseformular.

apa