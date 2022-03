4 Jugendliche für zu schnelles Skifahren bestraft – Alkoholtests durchgeführt

Mithilfe der Abteilung für Sicherheit und Gesundheit (NAS) von Trient haben die Carabinieri von St. Ulrich umfangreiche Kontrollen in Gröden und auf der Seiser Alm durchgeführt.In 2 Restaurants auf der Seiser Alm wurden die Betreiber bestraft: Einer hatte Lebensmittel eingefroren, die nicht eingefroren werden durften. Der andere hatte Lebensmittel bei der Aufbewahrung nicht richtig geschützt und wurde deswegen bestraft, so die Aussendung der Carabinieri.In Wolkenstein wurden 4 Jugendliche auf der Piste wegen Verstöße gegen die Verhaltensregeln bestraft. Alle 4 fuhren mit einer den Schneeverhältnissen nicht angemessene Geschwindigkeit, so die Carabinieri.„Jeden Tag kommt es auf den Südtiroler Skipisten zu Unfällen und schweren Verletzungen. Sehr oft werden sie durch falsches Verhalten der Skifahrer verursacht. Viele haben bei hohen Geschwindigkeiten ihre Skier nicht mehr unter Kontrolle und stoßen dann mit anderen Skifahrern zusammen“, so die Aussendung.„Die Sicherheit auf den Pisten ist wichtig“, wissen die Carabinieri, die für die Skipatrouillen zuständig sind. Je mehr Unfälle verhindert werden können, desto weniger müssten sich die Carabinieri mit der Rekonstruktion der Ereignisse befassen und desto weniger Treibstoff und Flugzeit benötigten sie, um die Verletzten zu retten, so die Carabinieri.Die Carabinieri setzten auch Atemalkoholtester ein, um die Skifahrer zu testen, die nach den ab 2022 geltenden Vorschriften mit einem Blutalkoholspiegel von 0 Promille fahren müssen. „Glücklicherweise hatte keiner der getesteten Skifahrer Alkohol im Blut“, so die Carabinieri.

