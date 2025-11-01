Mehrere Anrufe von Anwohnerinnen und Anwohnern gingen zwischen 20 und 23.43 Uhr bei der Zentrale ein. Die Feuerwehr war rasch vor Ort und konnte alle Brände schnell unter Kontrolle bringen. <BR \/><BR \/>Nach ersten Erkenntnissen wurden die Brände vermutlich durch Knaller oder Feuerwerkskörper im Zusammenhang mit Halloween ausgelöst.<BR \/><BR \/>Hauptbrandinspektor Christian Auer betont gegenüber STOL den Ernst der Vorfälle: „Das ist keinesfalls ein Kavaliersdelikt. Der Schaden ist beachtlich – wir sprechen von Beträgen zwischen 2000 und 4000 Euro. Außerdem handelt es sich um Brandstiftung und damit um einen Straftatbestand.“<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1232856_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auer weist darauf hin, dass brennende Müllcontainer immer eine erhebliche Gefahr darstellen: Das Feuer könne leicht auf nahe geparkte Fahrzeuge oder Wohnhäuser übergreifen.<BR \/><BR \/>Glücklicherweise war das dieses Mal nicht der Fall.