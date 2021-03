4 neue Fälle der Südafrika-Variante – erstmals auch nigerianische Mutation festgestellt

Aufgetreten sind die 4 neuen Fälle der südafrikanischen Variante in den Gemeinden Lana, Glurns, Stilfs und St. Martin in Passeier. Gestern wurde zudem ein neuer Fall dieser Variation in Bozen festgestellt, außerdem erstmals auch ein Fall der nigerianischen Variante.