4 Neuinfektionen an italienischen Bildungseinrichtungen

2 Fälle wurde an der Mittelschule „Italo Calvino“ in Neumarkt nachgewiesen, ein weiterer Fall an der Grundschule „Carlo Collodi“ in Auer, wo sich eine Klasse bis 26. Dezember in Quarantäne befindet.Der 4. Fall ist am Kindergarten „Dolomiti“ in Bozen aufgetreten; hier befindet sich eine Sektion in Quarantäne.Die Quarantäne wurde außerdem über 2 Sektionen des Kindergartens „Peter Pan“ in Bozen und eine Sektion des Kindergartens von Algund verhängt.

lpa