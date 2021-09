4 statt 22 Prozent: Tamponsteuer-Tour macht in Bozen Halt

Zahlreiche Organisationen setzen sich bereits seit Jahren dafür ein, dass die Mehrwertsteuer auf Damenhygieneartikel gesenkt wird. Die Stadt Bozen unterstützt – wie berichtet – die italienweite Petition zur Senkung der Mehrwertsteuer auf Damenhygieneartikel. So zahlen Kundinnen beim Einkauf von Damenhygieneartikel in den sechs Gemeindeapotheken bis zum 31. Dezember 2022 keine Mehrwertsteuer auf Binden, Tampons und Co.Am Samstag, dem 11. September, werden zudem an der Talferbrücke Unterschriften für eine Petition zur Senkung der Mehrwertsteuer auf Damenhygieneartikel gesammelt. Außerdem können dort Hygieneprodukte für Frauen in finanzieller Not abgegeben werden. Die Gemeindeapotheken nehmen ebenfalls noch bis zum 18. September Binden, Tampons und andere Hygieneartikel entgegen, um sie an bedürftige Frauen zu verteilen.Am 7. September sind die Initiatorinnen der „Tamponsteuer-Tour“ in Bozen zu Gast. Sie machen auf ihrer Rundreise durch Italien in zahlreichen Städten Halt, um auf ihr Anliegen, die Mehrwertsteuer auf Damenhygieneartikel durch eine Gesetzesänderung dauerhaft zu senken, aufmerksam zu machen. Für 18.00 Uhr ist eine Presskonferenz anberaumt, auf der mehrere Südtiroler Gemeinden ihre Teilnahme an der Kampagne bekunden werden.An der Pressekonferenz nehmen neben Gleichstellungsstadträtin Chiara Rabini und Sozialstadtrat Juri Andriollo, die Gemeinderatsmitglieder Matthias Cologna und Thomas Brancaglion, die die Initative gemeinsam mit Stadträtin Rabini angestoßen haben, sowie die Landtagsabgeordneten Maria Elisabeth Rieder, Jasmin Ladurner und Sandro Repetto und die Gemeinderätinnen Sabine Mahlknecht, Verena Stenico (Brixen) und Sadbahvana Pfaffstaller (Neumarkt) teil.

stol