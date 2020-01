4 Südtiroler Campingplätze in den europäischen Top 100

Mehr als 23.000 Campingplätze in 44 europäischen Ländern werden für das Ranking berücksichtigt.





Europaweit auf Rang 5 – und auf Rang 1 der italienischen Rangliste – hat es das „Luxury Camping Schlosshof“ in Lana geschafft. Der seit 1960 existierende Platz ist seit Jahren im Spitzenfeld der besten europäischen Campingplätze. Im Vorjahr hatte er es auf Platz 3 in Europa geschafft, in Italien hat er den 1. Platz verteidigt.Weiters wurden in Südtirol ausgezeichnet:Europa Nr. 33: Camping Seiser Alm, Völs am SchlernEuropa Nr. 49: Caravan Park Sexten, SextenEuropa Nr. 99: Camping Moosbauer, BozenDer camping.info Award, der 2020 bereits zum 9. Mal vergeben wird, zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen der europäischen Campingbranche.Grundlage der Auswertung ist die Zufriedenheit der Campingurlauber. In Summe gaben 148.864 Campinggäste 190.824 Bewertungen ab.1. Camping Grubhof / Österreich / Salzburg / St. Martin bei Lofer2. Naturisten FamilienSport- und NaturCamp Sonnensee / Deutschland / Niedersachsen / Hannover3. Campingpark Kühlungsborn / Deutschland / Mecklenburg-Vorpommern / Kühlungsborn4. Rosenfelder Strand Ostsee Camping / Deutschland / Schleswig-Holstein / Rosenfelde-Grube5. Luxury Camping Schlosshof Resort / Italien / Südtirol / Lana6. Camping Hopfensee / Deutschland / Bayern / Füssen im Allgäu7. Camping Village Marina di Venezia / Italien / Venetien / Cavallino8. Camp MondSeeLand / Österreich / Oberösterreich / Unterach bei Mondsee9. Camping Murinsel / Österreich / Steiermark / Großlobming10. Naturcamping Spitzenort / Deutschland / Schleswig-Holstein / Plön

liz