4 Südtiroler Intensivpatienten ins Bundesland Tirol ausgeflogen

Ein Corona-Intensivpatient befindet sich schon seit einigen Tagen in Lienz, während 2 weitere nun nach Innsbruck und einer nach Hall in Tirol überstellt wurden.Der Sanitätsbetrieb betont, dass es in Südtirol derzeit noch genügend Intensivbetten gebe. Da die Lage im Bundesland Tirol jedoch weitaus entspannter sei, habe man sich dazu entschlossen, einige Patienten auszufliegen. In den vergangenen 24 Stunden wurden 450 Personen neu positiv auf das Coronavirus getestet : 217 bei PCR-Abstrichen und 233 bei Antigen-Schnelltests, wie der Sanitätsbetrieb am Mittwoch mitgeteilt hat.

liz