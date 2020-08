4 Todesopfer durch Tropensturm Isaias an US-Ostküste

Durch den Tropensturm „Isaias“ sind an der Ostküste der USA 4 Menschen ums Leben gekommen. 2 Menschen starben nach Behördenangaben am Dienstag (Ortszeit), als ein von „Isaias“ ausgelöster Tornado über einen Wohncontainer-Park in North Carolina hinwegfegte. 2 weitere Menschen wurden in den Staaten New York und Maryland in ihren Autos von umstürzenden Bäumen erschlagen.