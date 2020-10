4 Tote bei Brand von Eisenbahnwaggon in Tschechien

Beim Brand eines alten Eisenbahnwaggons sind in Tschechien 4 Menschen ums Leben gekommen. Der in der zweitgrößten Stadt Brünn (Brno) neben den Gleisen abgestellte Wagenkasten habe Obdachlosen als Unterschlupf gedient, teilte ein Sprecher der Feuerwehr am Samstag mit.