4 Tote nach Explosion von Benzintank in Beirut

Nach Feuerwehrangaben ereignete sich der Vorfall in dem dicht besiedelten Viertel Tariq al-Jdide. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurde im Zusammenhang mit dem Brand ein Ladeninhaber festgenommen, der unter anderem Benzin verkauft.Einsatzkräfte brachten Bewohner aus die Explosionsstelle umgebenden Häusern in Sicherheit. „Die Evakuierungen dauern an“, sagte der Gouverneur von Beirut, Marwan Aboud, im Sender Al-Jadeed.Augenzeugen berichteten von Flammen mitten in einem Wohngebiet und den panischen Schreien der Anwohner.Die Explosion ereignete sich 3 Monate nach der verheerenden Explosionskatastrophe im Hafen von Beirut, durch die in der libanesischen Hauptstadt mehr als 200 Menschen getötet und mindestens 6500 weitere verletzt wurden.

apa/stol