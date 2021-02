4 weitere Fälle der Südafrika-Variante in Südtirol entdeckt

Die 4 Mutations-Fälle wurden in den Gemeinden Meran, Riffian und Lana festgestellt.Der Generaldirektor des Südtiroler Sanitätsbetriebes Florian Zerzer bestätigte gegenüber dem Tagblatt „Dolomiten“, dass vorerst keine weiteren Maßnahmen für andere Gemeinden notwendig seien, weil sich das Infektionsgeschehen damit weiterhin auf die bereits betroffenen Gebiete im Burggrafenamt beschränke.Seit dem gestrigen Montag dürfen die Gemeinden Meran, Riffian, St. Pankraz und Moos in Passeier nur noch mit einem negativen PCR- oder Antigentest verlassen werden, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Dasselbe gilt ab dem morgigen Mittwoch auch für Mals, Lana, Kuens, St. Martin und St. Leonhard in Passeier. STOL hat berichtet.

stol