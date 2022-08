40 amerikanische Schüler flüchten in Nordtirol vor Kühen

Eine Gruppe von 40 amerikanischen Schülern im Alter zwischen 8 und 18 Jahren ist Sonntagnachmittag beim Wandern im Bereich der Axamer Lizum in Nordtirol (Bezirk Innsbruck-Land) von Kühen angegriffen worden.Daraufhin flüchteten die Schüler sowie 4 begleitende Lehrer bergwärts zur Nockspitze, berichtete die Polizei. Als es schließlich dunkel wurde, konnten sich die Lehrer nicht mehr orientieren und setzten einen Notruf ab.Die Bergrettung Axams brachte die unverletzten, aber leicht unterkühlten Amerikaner schließlich zur Birgitzalm. Von dort wurden sie von Feuerwehr und Alpinpolizei in die Unterkunft zurückgebracht.Schüler und Lehrer waren mit der Standseilbahn auf das sogenannte „Hoadl“ in der Axamer Lizum gefahren. Dann wanderten sie über den Widdersberg zum „Halsl“. Dort wurden die Amerikaner schließlich von den Kühen angegriffen.