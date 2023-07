40 Grad: Schleckeis für Tiger und Affen in Roms Tierpark

Fruchteis für die Affen. - Foto: © APA/afp / ANDREAS SOLARO

42 bis 43 Grad in Rom

Wegen Hitze: Mann steckt seinen Kopf in den Brunnen auf der Piazza del Popolo im Zentrum von Rom. - Foto: © APA/afp / TIZIANA FABI

Am komfortabelsten haben es zurzeit die beiden Tiger Tila und Kasih, die von ihren Pflegern speziell für sie hergestelltes Eis mit Fleisch serviert bekommen, das sie vor den Augen verwunderter Besucher mit Genuss verzehren. Für die Eisbecher der Affen werden Weintrauben, Mangos und Bananen in Orangensaft tiefgefroren. Der asiatische Elefant Sofia wird regelmäßig mit einer Dusche bespritzt und genießt das Wasserbecken in seinem Gehege.Regelmäßig werden die Bereiche, in denen die Tiere untergebracht sind, bewässert, um für Abkühlung zu sorgen. „Jeden Tag kontrollieren wir den Zustand unserer Tiere, um sicher zu sein, dass sie unter der Hitze nicht zu stark leiden“, berichtete Yitzhak Yadid, Leiter des römischen Tiergartens, der sich im Stadtpark Villa Borghese befindet.In Rom ist es seit ein paar Tagen unglaublich heiß. Höhepunkt der Hitzewelle soll am Mittwoch mit 42 bis 43 Grad Celsius erreicht werden. Fotos zeigen, dass sich Touristen trotz der Hitze in das historische Zentrum trauen.Dort suchen sie aber unter Bäumen und in Brunnen nach etwas Abkühlung. Am Kolosseum verteilen Freiwillige Trinkwasser, an Bushaltestellen wurden Bäume in Kübeln aufgestellt, die Schatten spenden sollen.