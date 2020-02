40-Jähriger nach Lawinenabgang in Nordtirol gestorben

Der 40-jährige Snowboarder, der vor eineinhalb Wochen im Nordtiroler Kühtai bei einem Lawinenabgang schwer verletzt worden war, ist am Freitag in der Innsbrucker Klinik gestorben. Dies teilte die Polizei am Montag mit.