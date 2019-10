400 Kilo Crystal Meth in Soßenflaschen in Australien entdeckt

Das Suchtgift im Wert von mehr als 185 Millionen Euro sei in 768 Sriracha-Chilisoßenflaschen entdeckt worden. Beamte der Grenzschutzbehörde fanden die Drogen Mitte Oktober in einer Luftfracht aus den USA.





Nach Schätzungen werden in Australien pro Jahr annähernd 10 Tonnen Crystal Meth konsumiert. Im Juni hatte die Polizei knapp 1,6 Tonnen in Lautsprecherboxen an Bord eines Frachters aus Thailand entdeckt. Es handelte sich um die größte Drogenmenge, die bis dahin in Australien sichergestellt wurde.Crystal Meth – eigentlich Methamphetamin – wird im Drogenmilieu auch Ice oder Meth genannt.

apa/dpa