400 Migranten auf Lampedusa eingetroffen

Am Freitag hatten bereits 225 Migranten die Insel erreicht. 6 Ägypter, die auf einem Flüchtlingsboot auf Lampedusa eingetroffen sind, wurden im Aufnahmezentrum der Insel wegen Schlepperei festgenommen. Sie werden auch für den Tod eines Migranten verantwortlich gemacht.Dieser war auf einem Flüchtlingsboot geschlagen worden und starb an Bord. Die Polizei in Mailand nahm unterdessen weitere 10 Personen wegen Schlepperei fest. Dabei handelt es sich um 6 kamerunische und vier afghanische Staatsangehörige. Die im Raum von Mailand lebenden Personen gehörten zu einer Gruppe, die den Transport von Migranten, insbesondere aus Zentralafrika und Afghanistan, nach Italien organisierten, teilte die Polizei am Samstag mit.

apa