Im Mittelpunkt der Proteste stand die Forderung nach einem politischen Kurswechsel der Regierung Meloni. Konkret ging es um eine gerechtere Steuerpolitik, die Bekämpfung prekärer Arbeitsverhältnisse, eine bessere öffentliche Gesundheitsversorgung und stärkere Investitionen in Schulen. Auch die steigenden Rüstungsausgaben wurden kritisiert.<BR \/><BR \/>Der Demonstrationszug startete in der Via Verdi und erreichte nach rund zwei Stunden das Regierungsgebäude. Dort kamen mehrere Vertreter der Gewerkschaften und der Studierenden zu Wort. Den Auftakt machte die Studentin Pascal Favaron, die das Recht auf Bildung und gleiche Studienchancen in den Mittelpunkt stellte.<BR \/><BR \/>Der Generalsekretär der CGIL des Trentino, Andrea Grosselli, verwies auf die schwierige wirtschaftliche Lage vieler Familien. Wenn Menschen trotz ihrer Arbeit nicht genügend Geld zum Leben hätten und jungen Generationen die Perspektiven fehlten, könne auch keine Grundlage für eine sichere berufliche Zukunft entstehen, betonte er.<BR \/><BR \/>Die Krise der Industrie und des verarbeitenden Gewerbes thematisierte Marco Bernardoni von der Metallarbeitergewerkschaft Fiom\/Mav Bozen. Er warnte vor den Folgen von Werksschließungen und Produktionsverlagerungen, die weit über die betroffenen Betriebe hinausreichten. Auch Zulieferunternehmen, Handwerksbetriebe und zahlreiche Familien gerieten dadurch unter Druck. Es brauche ein gemeinsames Vorgehen, bevor die industrielle Basis der Region weiter geschwächt werde.<BR \/><BR \/>Auf die schwierigen Arbeitsbedingungen im Tourismus und im Handel machte Ilaria Cagol von der Fachgewerkschaft für Tourismus und Handel Lhfd\/Filcams aufmerksam. Hinter dem Bild einer wohlhabenden Region verberge sich eine große Zahl von Menschen, die trotz Erwerbstätigkeit in finanziellen Schwierigkeiten seien. Sie verwies insbesondere auf niedrige Löhne, lange Arbeitszeiten, unbezahlte Überstunden und prekäre Saisonverträge in Gastronomie und Tourismus.<BR \/><BR \/>Josef Lazzari vom AGB\/CGIL rückte die Situation der Rentner und die Steuerpolitik in den Mittelpunkt seiner Rede. Arbeitnehmer und Rentner trügen gemeinsam 82,3 Prozent der Einkommenssteuereinnahmen, während die Steuerhinterziehung jährlich rund 112,8 Milliarden Euro betrage. Er forderte eine gerechtere Besteuerung gleicher Einkommen und ein konsequenteres Vorgehen gegen Steuerhinterziehung statt weiterer Steueramnestien.<BR \/><BR \/>Silvia Grinzato vom AGB\/CGIL stellte schließlich den Zusammenhang zwischen steigenden Lebenshaltungskosten, sozialer Verarmung und zunehmenden Militärausgaben her. Sie kritisierte, dass Mittel für Aufrüstung bereitgestellt würden, während gleichzeitig bei Löhnen, Renten sowie im Gesundheits- und Bildungswesen gespart werde. Zudem warnte sie vor einer zunehmenden Einschränkung gesellschaftlicher und politischer Freiheiten.<BR \/><BR \/>Den Abschluss der Redebeiträge bildete Maria Giorgia Vulcano vom nationalen Nidil-CGIL-Verband.