4000 Migranten binnen 3 Tagen in Italien eingetroffen

Seit Jahresbeginn sind 64.930 Schutzsuchende an den italienischen Küsten gelandet, mehr als das Doppelte gegenüber den 27.633 Personen, die im Vergleichszeitraum 2022 in Italien eingetroffen sind, und drei Mal mehr gegenüber dem Vergleichszeitraum 2021, wie aus den Angaben des Innenministeriums hervorgeht.Die meisten der Migrantinnen und Migranten stammen aus der Cote d Ivoire (Elfenbeinküste – 7921 Personen), gefolgt von Guinea (7155), Ägypten (7128), Pakistan (5943), Bangladesch (5910), Tunesien (4318), Syrien (3665), Burkina Faso (3018), Kamerun (2141) und Mali (1901).Die Zahl der unbegleiteten Minderjährigen, die seit Jahresbeginn bis zum 26. Juni an Land gegangen sind, beläuft sich auf 6833; im gesamten Jahr 2022 waren es 14.044 gewesen.