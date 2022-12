40.000 Euro gewonnen: Südtiroler darf an Pokerrunde nicht mehr teilnehmen

Klage auf entgangenen Gewinn

Vergleich gescheitert

Bei dem 32-jährigen Südtiroler soll es sich laut „Kronen Zeitung“ um einen Pokerspieler handeln, der zumindest einen Teil seines Lebensunterhaltes mit der Omaha-Variante des Kartenspiels bestreitet.Bis zum Jahr 2020 habe der Mann vor allem in den Concord-Card-Casinos Poker gespielt, anschließend habe er im Casino Innsbruck durchschlagende Erfolge erlebt. Wie er der Zeitung schilderte, habe er in seinem besten Monat, im Juli 2021, rund 40.000 Euro am Pokertisch gewonnen.Dieser Geldsegen sorgte allerdings dafür, dass dem Mann anschließend eine weitere Teilnahme am Pot-Limit-Omaha Spiel im Casino Innsbruck verwehrt wurde. Als Begründung habe es im Casino geheißen, dass der Tisch nun „privat“ sei. Dieses Verbot wurde schließlich gelockert: Der Südtiroler sollte erst ab 23 Uhr dem Spiel beitreten dürfen.Als der 32-Jährige unter dieser Voraussetzung abermals 9000 Euro gewann, folgte die endgültige Aussperrung. Daraufhin beauftragte der Mann 2 Anwälte mit der Prüfung der Rechtslage, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet.In der anschließend eingereichten Klage fordert der Mann 10.000 Euro, die ihm seit August 2021 an Gewinnen entgangen seien. Außerdem klagt er auf die Unterlassung des Teilnahmeverbotes (weitere 6000 Euro Streitwert).Als Begründung wird in der Klage angegeben, dass der 32-Jährige die spieltheoretischen und mathematischen Grundsätze des Pot-Limit-Omaha Spiels besser beherrsche als die meisten anderen Spieler. Daher sei er in der Lage, dauerhaft Gewinne zu erzielen. Außerdem sei er aufgrund der Monopolstellung des Casinos Innsbruck auf den Zutritt zu den Pot-Limit-Omaha-Spielen angewiesen.Wie die österreichische Zeitung berichtet, ist ein Vergleichsgespräch zwischen dem Südtiroler und dem Casino vorerst gescheitert. Nun steht im Jänner ein Zivilprozess an, bei dem der 32-Jährige zunächst seine Sichtweise erläutern soll.