401 Todesopfer und 23.832 Neuinfektionen in Italien

In Italien ist am Samstag die Zahl der Coronavirus-Todesopfer gegenüber dem Vortag gestiegen. 401 Coronatote wurden registriert, um 15 mehr als am Freitag. Es gab 23.832 Neuinfektionen nach 25.735 am Freitag, teilte das Gesundheitsministerium in Rom weiter mit. Seit Beginn der Epidemie kamen in Italien insgesamt 104.642 Menschen infolge einer Corona-Infektion ums Leben, bei 3,26 Millionen Menschen wurde eine Infektion bestätigt.