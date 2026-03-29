Das Unglück ereignete sich Informationen zufolge gegen 17.15 Uhr. Der 41-Jährige war zusammen mit seinem 36-jährigen Begleiter außerhalb der Piste unterwegs, als sich plötzlich ein Schneebrett löste. <BR \/><BR \/>Die beiden Männer wurden von der Lawine mitgerissen. Während der 41-Jährige unter einer 1,60 Meter hohen Schneedecke begraben wurde, gelang es dem 36-Jährigen, sich zu befreien und den Notruf abzusetzen. <BR \/><BR \/>Die Bergrettung und der Notarzthubschrauber waren kurz darauf zur Stelle. Für den Verunglückten jedoch kam jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot geborgen werden. Sein Begleiter hatte sich hingegen eine Verletzung an der Hand zugezogen.