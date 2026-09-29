Nach mehr als vier Jahrzehnten im Todestrakt ist ein wegen Mordes verurteilter 71-Jähriger in den USA aus dem Gefängnis freigekommen. „Der Staat hat ihm 41 Jahre seines Lebens genommen und ihn dem Grauen unterworfen, mehr als 40 Jahre im Todestrakt zu sein, aber heute Abend ist er endlich zuhause“, erklärte der Anwalt von Douglas Carter, Neal Hamilton.<BR \/><BR \/>Ein Richter hatte am Montag Carters Freilassung auf Kaution angeordnet, nachdem neue Untersuchungen ergaben, dass seine DNA nicht mit den in dem Mordfall gesicherten Spuren übereinstimmt. Carter war 1985 wegen des Vorwurfs zum Tode verurteilt worden, die Tante des damaligen Polizeichefs von Provo im Bundesstaat Utah ermordet zu haben. In einem Berufungsprozess wurde er 1992 ein weiteres Mal zum Tode verurteilt.<BR \/><BR \/>Carter selbst beteuerte seine Unschuld und sagte aus, sein schriftliches Geständnis habe er unter Zwang abgelegt. Seinen Verteidigern zufolge weisen Beweisstücke und Zeugenaussagen zudem darauf hin, dass die Frau von einem Weißen ermordet wurde, während Carter schwarz ist.<BR \/><BR \/>Carters Verurteilung fußte auf seinem schriftlichen Geständnis und den Aussagen zweier Zeugen. Diese sagten Jahre später aus, sie seien aufgefordert worden, im Prozess zu lügen. Die Polizei habe die Kosten für ihre Miete, Telefon und weitere Rechnungen übernommen und ihnen und ihrem Sohn mit Abschiebung aus den USA gedroht.<BR \/><BR \/>Der Oberste Gerichtshof von Utah ordnete im vergangenen Jahr eine Neuverhandlung in dem Fall an und sprach von „schwerem Fehlverhalten“ der Ermittler. Dennoch wurde Carter erst jetzt auf freien Fuß gesetzt, während er auf seinen neuen Prozess wartet.