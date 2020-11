410 Neuinfektionen und 11 Todesfälle – 42 Intensivpatienten

260 Personen sind stationär auf den Normalstationen in den Krankenhäusern aufgenommen, weitere 42 befinden in intensivmedizinischer Betreuung. In Privatkliniken befinden sich 154 Corona-Patienten.366 weitere Personen gelten mittlerweile als genesen. Somit steigt die Zahl der Geheilten auf 10.660.Bisher (Stand 27. November) wurden insgesamt 304.527 Abstriche untersucht, die von 147.068 Personen stammen.Abzüglich der Personen, die mittlerweile als genesen gelten, sowie abzüglich der Todesfälle sind laut veröffentlichten Zahlen des Südtiroler Sanitätsbetriebes momentan 11.482 der in Südtirol positiv getesteten Personen aktiv mit dem Virus infiziert.Bei den Zahlen sind ausschließlich die PCR-Tests berücksichtigt. Die Antigen-Schnelltests, die im Rahmen der Aktion „Südtirol testet“ in ganz Südtirol durchgeführt wurden, fließen hierbei nicht ein.Untersuchte Abstriche gestern (26. November): 2301Neu positiv getestete Personen: 410Gesamtzahl mittels PCR-Test positiv getestete Personen: 22.663Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 304.527Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 147.068 (+553)Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 260In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten: 154In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten: 107 (96 in Gossensaß, 11 in Sarns)Covid-19-Patienten in Intensivbetreuung: 42Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 520 (+11)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 8937 (darunter 11 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 48.965 (darunter 1499 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 57.902Geheilte Personen: 10.660 (+366); zusätzlich 1323 (+16) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden. Insgesamt: 11.983 (+382)Positiv getestete Mitarbeiter: Seit der letzten Berechnung vom 14.11. wurde am 25.11. eine neue Erhebung durchgeführt: Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 1083, davon 477 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitsschaftsärzte: 36, davon 30 geheilt.

stol/lpa