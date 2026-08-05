In Bad Deutsch-Altenburg wurde bereits am frühen Nachmittag die 40-Grad-Marke geknackt. Der Ort übertraf im Laufe des Tages erst seinen eigenen Rekordwert aus 2013 - bis Dienstag waren die damals dort gemessenen 40,5 Grad der österreichische Hitze-Spitzenwert. Um 15.40 Uhr überholte der niederösterreichische Messpunkt dann auch den gestrigen Höchstwert aus Wien-Stammersdorf.<BR \/><BR \/>Auch die Messstationen Langenlebarn und Mistelbach (beide in Niederösterreich) sowie Wien-Innere Stadt registrierten am Mittwoch mehr als 40 Grad. Die Geosphere Austria hatte für Dienstag und Mittwoch eine Rote Hitzewarnung im Osten und Nordosten des Landes ausgegeben.<BR \/><BR \/>Schon die Nacht auf Mittwoch brachte neue Spitzenwerte. In Hornstein im Burgenland sank das Thermometer nicht unter 28,5 Grad. Damit wurde die wärmste Nacht der Messgeschichte verzeichnet.