415 Migranten auf Lampedusa eingetroffen

415 Migranten sind in der Nacht auf Sonntag an Bord von 2 Holzbooten auf Lampedusa eingetroffen. Ein erstes, 20 Meter langes Boot mit 325 Menschen an Bord wurde 8 Seemeilen von Lampedusa lokalisiert. Es wurde von der Küstenwache bis zur Insel begleitet.