43 Grad auf Sardinien: Hitzewelle „Ceberus“ treibt Italiener an den Strand

Drückende Hitze in Rom. - Foto: © ANSA / Riccardo Antimiani

Hitzenotstand in einigen Städten

Hitzewelle in Südtirol: Höhepunkt am Dienstagnachmittag

Tourismusbranche rechnet mit Rekordsommer in Italien

Volle Strände in Neapel. - Foto: © ANSA / CESARE ABBATE

So geht es weiter

Die Hitzewelle sorgt für Probleme in Italien. Im Zentrum der afrikanischen Hitze steht aktuell Sardinien. Dort wurden am Dienstag 43 Grad gemessen. In Rom mussten Rettungskräfte immer wieder ausrücken, vor allem um älteren Menschen Hilfe zu leisten. Zahlreiche Senioren erlitten Kreislaufzusammenbrüche und Ohnmachtsanfälle.Auch in den Notaufnahmen der Mailänder Spitäler wurden mehrere ältere Menschen behandelt, die an akutem Flüssigkeitsmangel, Herz- und Kreislaufproblemen oder Atembeschwerden litten.Für die größeren Städte rief das Gesundheitsministerium den Hitzenotstand aus. Die jeweiligen Vorsorgeprogramme in den Städten sollten deshalb überall für Senioren und Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen gelten, um einem Anstieg der Sterbefälle durch die Gluthitze vorzubeugen. Auch Südtirol stöhnt seit einigen Tagen unter der Hitze. Der Höhepunkt der Hitzewelle in Südtirol wird am heutigen Dienstagnachmittag erreicht. Danach muss mit teils heftigen Gewittern gerechnet werden.Abkühlung suchen Italiener und Touristen am Meer. Der Tourismus boomt, wie vor der Pandemie und noch mehr. An besonders beliebten Touristendestinationen sind kaum noch freie Unterkünfte zu finden. Die Branche rechnet mit einem Rekordsommer.Bereits am heutigen Dienstag und am Mittwoch kommt es in den Alpen zu Gewittern. Diese verstärken sich am Donnerstag und Hagel wird wahrscheinlicher. Donnerstagabend breiten sich die Gewitter auf die Voralpen, auf die Poebene, die Lombardei und Venetien aus.Im übrigen Italien wird sich nichts ändern, im Gegenteil, die sengende Hitze von „Cerberus“ wird sich im Süden noch verstärken. Dank der schwachen atlantischen Strömungen werden die Temperaturen im nördlichen Zentrum etwas sinken. Aber es wird immer noch sehr heiß sein. Zu den heißen Bedingungen kommt noch die Schwüle hinzu.Besonders empfindliche Personen, wie ältere Menschen und Kinder, sollten ihre Häuser während der heißesten Stunden des Tages (zwischen 14 und 18 Uhr) nicht verlassen.