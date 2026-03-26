In einer Wohnung im Stadtviertel Europa-Neustift ist es am gestrigen Mittwochvormittag zu einem Polizeieinsatz gekommen, wie aus einer Aussendung der Quästur hervorgeht. Der Eigentümer der Wohnung, der sich seit einigen Tagen im Krankenhaus befindet, war von Nachbarn informiert worden, dass sich jemand unbefugt Zutritt zu seiner Wohnung verschafft habe.<BR \/><BR \/>Eine Streife der Polizei begab sich umgehend vor Ort. Anwohner berichteten, dass ihnen bereits seit einigen Tagen verdächtige Personen in der betroffenen Wohnung aufgefallen seien. Zudem habe ein fremder Mann laut Aussendung einen der Bewohner aufgefordert, sich nicht einzumischen.<h3>\r\nFür den Hausbesetzer klicken die Handschellen<\/h3>Die Beamten verschafften sich über ein Fenster Zutritt zur Wohnung. Im Schlafzimmer trafen sie auf einen Mann, der sich unter mehreren Decken versteckt hatte. Bei dem Mann handelt es sich um einen 45-jährigen Tunesier, der sich unrechtmäßig in Italien aufhält und bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist. Er wurde auf die Quästur gebracht und verhaftet.<BR \/><BR \/>Nach dem Einsatz der Polizei konnte die Wohnung wieder dem rechtmäßigen Besitzer übergeben werden.