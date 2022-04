44. Auflage: „Freizeit 2022“ eröffnet

Auch für die Kleinsten unter den Besuchern bietet die „Freizeit“ ein umfangreiches Programm von Fahrgeschäften und Spielen im Freigelände bis hin zur eigens eingerichtete Kinderspielecke des Vereins für Kinderspielplätze (VKE).Nicht unerwähnt sei an dieser Stelle auch eine Ausstellung des Cinè Museum. Dieses einzigartige Projekt beherbergt seit 2017 in Bozen die umfangreichste und reichhaltigste Sammlung von Filmmaterial von Nordostitalien bis Tirol, ein Zentrum mit über 500 Quadratmetern. Ausstellungsfläche mit historischen Objekten, Projektoren, Spielplänen und vielem mehr aus der fantastischen Welt des Kinos sowie einem vierteljährlich wechselnden Filmprogramm und einem Kinosaal.Nicht fehlen darf für alle Freiluftenthusiasten der Ausstellungsbereich mit Campingausrüstung und Zubehör für den Urlaub in der Natur - zum Kaufen oder Mieten. Den passenden Urlaub lässt sich gleich vor Ort im Sektor Holidays buchen.Am Samstag ist Kalabrien zu Gast in der Messe Bozen: kalabrische (Istituto Cariati aus Cosenza) und Südtiroler (Landeshotelfachschule Kaiserhof aus Meran) Schüler kochen Gerichte aus ihrer Heimatregion mittels zahlreicher typischer, qualitativ hochwertiger Qualitätsprodukte. Möglich machen diese außergewöhnliche Kochshow die Handelskammern von Cosenza und Bozen, die eng zusammenarbeiten, um den Austausch zwischen den Regionen zu fördern. Ab 10.30 Uhr auf der Bühne im FieraMesse H1 Eventspace.Auf der Open Air Stage im Freigelände des Street Food Festivals spielt am Mittag (11.30 Uhr – 14.30 Uhr) der junge Songwriter und Produzent Thomas Traversa mit seiner Auswahl von italienischer Musik, Hip-Hop und Black Music. Abends (19.30 Uhr – 22.30 Uhr) spielen Lucky 17 50s Rock & Roll Hits - perfekt zum Tanzen.Ein Ticket ausschließlich online mit Wahl des Besuchstages kostet am Wochenende 5 Euro und gilt südtirolweit als Gratis-Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel zum und vom Messegelände.Freizeit 2022 noch bis zum Feiertag 25. April von 09.30 Uhr bis 18.30 Uhr, Freitag-Samstag-Sonntag bis 23 Uhr.Freizeit 2022: 4 Tage | 3 Abendöffnungen | 250 Aussteller | 1001 ErlebnisseInfos und Tickets finden Sie hier.