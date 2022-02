441 Neuinfektionen – ein Todesfall – Wocheninzidenz sinkt weiter

In den vergangenen 24 Stunden wurden 289 PCR-Tests untersucht und dabei 13 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 428 positive Antigentests. 8 Patienten befinden sich auf der Intensivstation, eine weitere Person in Südtirol ist an den Folgen des Coronavirus gestorben. Die Wocheninzidenz sinkt von 1252 auf 1223.