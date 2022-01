443 Neuinfektionen und ein Todesfall – Inzidenz über 700

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 526 PCR-Tests untersucht und dabei 39 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 404 positive Antigentests, wie der Sanitätsbetrieb am Montag mitteilt. Eine Person ist an den Folgen einer Coronainfektion gestorben. Die Wocheninzidenz ist von 690 auf 729 gestiegen.