45 Corona-Tote in Südtirol – 45 Personen geheilt

Bis Mittwoch früh wurden seit Dienstag im Südtiroler Sanitätsbetrieb 436 Abstriche untersucht und ausgewertet. 47 dieser Abstriche brachten ein positives Ergebnis. Damit leben in Südtirol nun 836 Personen, die positiv auf das neue Coronavirus getestet wurden. Dies teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit.Die Gesamtzahl der vom Labor für Mikrobiologie und Virologie des Sanitätsbetriebes untersuchten Abstriche beläuft sich nun auf 7067; genommen wurden diese von 4507 Personen.Insgesamt 208 Covid-19-Patientinnen und -Patienten sind auf normalen Abteilungen der Südtiroler Krankenhäuser untergebracht. Dazu kommen noch 29 weitere Personen, die als Corona-Verdachtsfälle geführt werden.In Intensivbehandlung befinden sich in Südtirol 49 Covid-19-Patienten.Die mit der Covid-19-Erkrankung in Verbindung stehenden Todesfälle sind bis Mittwoch früh auf insgesamt 45 angestiegen. Damit ist seit Dienstag nur ein weiterer Todesfall dazugekommen.Die Zahl der Bürger, die sich in Südtirol in verordneter häuslicher Quarantäne befinden, beläuft sich nun auf 2852.Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes, die positiv auf das neue Coronavirus getestet wurden, beträgt 120.Am Dienstag wurden vom Südtiroler Sanitätsbetrieb erstmals die Daten zur Feststellung der von Covid-19 geheilten Personen abgeglichen. Personen, die mit dem neuen Coronavirus infiziert waren und anschließend innerhalb von 24 Stunden zweimal negativ getestet werden, gelten als geheilt.Auf Basis dieser Grundlage ergeben sich nun für Südtirol 45 geheilte Personen. Am Dienstag hatte erst ein einziger geheilter Patient von Dr. Lukas Raffl vom Südtiroler Sanitätsbetrieb bestätigt werden können. Untersuchte Abstriche seit Dienstag bis Mittwoch früh: 436Positiv getestete Abstriche bis Mittwoch früh: 47Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 7067Gesamtzahl der getesteten Personen: 4507Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 836Auf Normalstationen untergebrachte Covid-19-Patienten: 208Covid-19 Patienten in Intensivbetreuung: 49Als Verdachtsfälle aufgenommene Personen: 29Verstorbene seit Dienstag bis Mittwoch früh: 1Verstorbene insgesamt: 45Personen in verordneter Quarantäne: 2852Geheilte insgesamt: 45Positiv getestete Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes: 120

stol