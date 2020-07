45 Infizierte im Bundesland Tirol

Die meisten aktiven Fälle wies die Landeshauptstadt Innsbruck mit 20 auf, gefolgt vom Bezirk Innsbruck Land mit acht und dem Bezirk Landeck mit sieben.3.468 Menschen galten insgesamt wieder als genesen. Positiv die Corona-Lage in den Krankenhäusern: Dort mussten vorerst weiter nur noch zwei Infizierte auf Normalstationen behandelt werden.Bisher starben in Tirol 108 Personen mit oder an Covid-19. Seit dem 22. Mai gab es keine Coronavirus-Todesfall mehr.

apa