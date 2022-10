45-jähriger Buslenker stirbt nach Kollision mit Güterzug

20 Meter neben den Gleisen zu liegen gekommen

Wie STOL berichtet hat, ist am Donnerstag in Pflach ein Schulbus mit einem Güterzug kollidiert (hier lesen Sie mehr dazu). Der Bus wurde rund 30 Meter mitgeschleift, touchierte einen Oberleitungsmast und kam dann zum Stehen.Der einheimische Buslenker sei aufgrund der Rotation des Fahrzeugs aus dem Bus geschleudert worden und rund 20 Meter neben den Gleisen zu liegen gekommen, so die Exekutive. Er wurde in die Klinik nach Innsbruck geflogen.Die 2 Kinder - ein deutsches Geschwisterpaar im Alter von 11 und 13 Jahren - wurden verletzt.Der Bahnübergang verfügt weder über eine Lichtzeichenanlage noch über Schranken und war lediglich durch Verkehrszeichen gesichert.Warum der Linienbus in den Bahnübergang einfuhr, war indes weiter unklar. Der Unfallhergang war Gegenstand von Ermittlungen.