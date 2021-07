45 Tote bei Absturz eines Militär-Jets auf den Philippinen

Mindestens 42 der 96 Insassen sowie 3 Zivilisten am Boden kamen ums Leben, als die Maschine vom Typs C-130 Hercules bei der Landung auf der Insel Jolo abstürzte, wie das Verteidigungsministerium am Sonntag mitteilte.5 Soldaten würden noch vermisst, hieß es. 49 weitere Soldaten und 4 Zivilisten wurden demnach verletzt in Spitäler gebracht.

apa