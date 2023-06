4500 Euro für den guten Zweck „erflogen“

Der Cumulus Club Sexten hat die Initiative des Benefizfliegens ins Leben gerufen. Jeder, der schon immer einen Tandemflug vom Helm mit bester Sicht auf Sextner Dolomiten machen wollte, hatte am vergangenen Sonntag die Gelegenheit dazu und konnte dabei auch noch Gutes tun.Die Piloten von Tandemfly 3 Zinnen, dem Clumulusclub Sexten und auch aus anderen Teilen Südtirols boten Flüge an. Das Geld, welches dabei eingenommen wurde, wurde zu 100 Prozent an den Südtirol Verein „La Strada – Der Weg“ gespendet.Die Hike & Fly Week dauert noch bis zum Samstag, 24. Juni. Da findet am Abend die 7. Ausgabe der Vertical Arena statt - ein spannender Vortragsabend mit Simon Gietl und Aaron Durogati zum Thema „Climb & Fly“.