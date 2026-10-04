Die Wiener Berufsfeuerwehr bekämpfte die Flammen mit mehreren Löschleitungen im Innen- und Außenbereich. Gleichzeitig wurden Bewohner aus dem Gefahrenbereich ins Freie gebracht. Einsatzkräfte drangen im Zuge der Löscharbeiten in die betroffene Wohnung vor und fanden dort eine Frau tot auf. Laut Polizei handelte es sich um die 46-jährige Bewohnerin.<BR \/><BR \/>Die Wiener Berufsrettung war mit einer Sondereinsatzgruppe vor Ort und versorgte mehrere Betroffene. Zwei Personen wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht.<BR \/><BR \/>Die Brandgruppe des Wiener Landeskriminalamts übernahm die Ermittlungen. Die Ursache des Feuers war zunächst noch unklar.