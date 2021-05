46 Neuinfektionen – 6 Intensivpatienten – kein Todesfall

Untersuchte Abstriche gestern (5. Mai): 711Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 30Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 47.399Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 560.209Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 212.963 (+175)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 1.380.335Gesamtzahl der positiven Antigentests: 25.746Durchgeführte Antigentests gestern: 5288Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 16Nasenflügeltests bis 05.05.2021 (ohne Schulen) 106.396 Tests, davon 229 positivNasenflügeltests in den Schulen (bis 05.05.2021)356.497 Tests gesamt an 532 Schulen, 338 positive Ergebnisse, davon 169 PCR-positiv, 112 PCR-negativ, 57 ausständig/zu überprüfenAuf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 43In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten (post-akut bzw. aus Seniorenwohnheimen übernommen): 18In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten: 4Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 6 (davon 6 als ICU-Covid klassifiziert)Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 1167 (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 2296Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 131.499Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 133.795Geheilte Personen insgesamt: 70.776 (+30)Positiv getestete Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes: 2016, davon 1632 geheilt. Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitschaftsärzte: 60, davon 45 geheilt. (Stand: 11.04.2021)

