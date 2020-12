460 Neuinfektionen – 16 Todesfälle – 472 Geheilte

Bisher (03. Dezember) wurden insgesamt 317.314 Abstriche untersucht, die von 150.436 Personen stammen.Untersuchte Abstriche gestern (02. Dezember): 2.719Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 374Gesamtzahl der mittels PCR-Test positiv getesteten Personen: 24.562Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 317.314Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 150.436 (+617)Durchgeführte Antigentests gestern: 3.040Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 86Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 280In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 148In Gossensaß und Sarns untergebrachte Covid-19-Patienten/-Patientinnen: 84 (67 in Gossensaß, 17 in Sarns)Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 35Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 558 (+16)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 7.467Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 53.482Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 60.949Geheilte Personen: 12.789 (+472); zusätzlich 1.381 (+20) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge negativ getestet wurden. Insgesamt: 14.107 (+492)Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 1.083, davon 477 geheilt. (Stand: 25.11.)Positiv getestete Basis-, Kinderbasisärzte und Bereitsschaftsärzte: 36, davon 30 geheilt. (Stand: 25.11.)

