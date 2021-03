460 Todesopfer und 23.696 Neuansteckungen in Italien

In Italien ist die Zahl der Todesopfer am Donnerstag gegenüber dem Vortag stabil geblieben. 460 Corona-Tote wurden registriert, genau wie am Mittwoch. Es gab außerdem 23.696 Neuinfektionen nach 21.267 am Mittwoch, teilte das Gesundheitsministerium in Rom mit.