461 Neuinfektionen – Seit 6 Tagen kein Corona-Todesfall

In den vergangenen 24 Stunden wurden 405 PCR-Tests untersucht und dabei 18 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 443 positive Antigentests. Eine Person liegt auf der Intensivstation. Seit 6 Tagen musste in Südtirol kein Todesfall in Zusammenhang mit Corona festgestellt werden.