469 Corona-Tote und 16.168 Neuinfizierte in Italien

115.557 Menschen starben bisher an den Folgen einer Covid-19-Infektion.3,8 Millionen Menschen wurden seit Beginn der Epidemie im Februar 2020 positiv auf SARS-CoV-2 getestet.Die Zahl der in den Spitälern behandelten Patienten sank am Mittwoch von 26.952 auf 26.369. Auf den Intensivstationen wurden 3.490 Personen betreut. 334.776 Testabstriche wurden am Mittwoch abgenommen. 13,6 Millionen Impfstoff-Dosen seit Beginn der Impfkampagne Ende Dezember verabreicht.

apa/stol