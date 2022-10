47-Jähriger in Nordtirol mit Baseballschläger attackiert

Schon tagsüber waren die Italiener am Arbeitsort miteinander in Streit geraten. Nach der Arbeit wollte der 47-Jährige mit seinem Motorrad nach Hause fahren, dabei wurde er von seinem Kollegen mit dem Auto verfolgt.Der 51-Jährige fuhr erst auf das Motorrad auf, wobei der Biker stürzte. Dann holte der Angreifer den Schläger aus dem Auto.Zuvor war er vom 47-Jährigen geschubst worden und stürzte auf den Boden. Nachdem der 51-Jährige den Baseballschläger geholt hatte, versetzte er seinem Kontrahenten mehrere Schläge gegen Kopf und Körper, berichtete die Polizei. Anschließend sei er geflüchtet.Der 47-Jährige wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht, wobei leichte Verletzungen am Kopf festgestellt wurden. Der 51-Jährige begab sich ebenfalls ins Spital. Durch den Sturz erlitt er eine schwere Verletzung im Bereich der Wirbelsäule.