47-jähriger Mann in Innenhof in Wien-Döbling erschossen

Ein 47-jähriger Mann ist am Montagabend im Innenhof eines Wohnhauses in Wien-Döbling erschossen worden. Der namentlich bekannte mutmaßliche Täter flüchtete nach der Schussabgabe. An der Fahndung beteiligten sich neben dem Polizeihubschrauber auch Beamte der Cobra und Wega. Die Bluttat ereignete sich im Innenhof eines Gemeindebaus in der Hameaustraße in Neustift am Walde.