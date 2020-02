4,7 Meter: Kasern schneereichste Ortschaft dieses Winters

Die mit Abstand schneereichste Ortschaft Südtirols ist die nördlichste, nämlich Kasern im hinteren Ahrntal. Im meteorologischen Winter (Dez, Jän, Feb) sind in Summe 2,6 Meter Schnee gefallen, rechnet man noch den niederschlagsreichen November dazu sind es sogar 4,7 Meter Schnee. pic.twitter.com/FhC79NCTzw — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 29, 2020

Der meteorologische Winter war, mal wieder, zu mild. Alle drei Monate verliefen überdurchschnittlich, besonders warm der Februar. Die roten Linien (überdurchschnittliche Werte) wurden in jüngster Zeit mehr. #Klimawandel pic.twitter.com/2LfLxw5X01 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) February 28, 2020

Im meteorologischen Winter – also in den Monaten Dezember, Jänner und Februar – fielen in der nördlichsten Ortschaft Südtirols 2,6 Meter Schnee.Rechnet man noch den niederschlagsreichen November dazu, sind es laut Peterlin sage und schreibe 4,7 Meter Schnee, die in Kasern gefallen sind. Wie berichtet , war dieser Winter insgesamt gesehen viel zu mild. Die Temperaturen lagen um rund 2 Grad Celsius über den langjährigen Mittelwerten.

