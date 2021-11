470 Neuinfektionen – 105 Patienten im Spital, 12 davon Intensiv

In 24 Stunden wurden in Südtirol 470 Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt: 154 mittels PCR-Abstrich und 316 mittels Antigen-Schnelltest, wie der Sanitätsbetrieb am Dienstag mitteilt. Ab heute werden auch wieder die Antigen-Schnelltests separat mitgeteilt. 12 Personen befinden sich auf der Intensivstation. Die Wocheninzidenz steigt von 511 auf 551.