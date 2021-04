476 Tote und 13.447 Neuinfizierte in Italien

3,79 Millionen Menschen wurden seit Beginn der Epidemie im Februar 2020 positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Die Zahl der in den Spitälern behandelten Patienten sank am Dienstag von 27.329 auf 26.952.Auf den Intensivstationen wurden 3526 Personen betreut, 67 weniger als am Vortag. 304.990 Testabstriche wurden am Dienstag abgenommen.13,3 Millionen Impfstoff-Dosen seit Beginn der Impfkampagne Ende Dezember verabreicht.Der Ministerrat in Rom wird nächste Woche eine Entscheidung über den Neustart von Tourismus, Gastronomie und Kultur fällen, betonte der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Giancarlo Giorgetti, bei einem Treffen mit Gastronomen des FIPE-Confcommercio-Verbands, die am Dienstag in Rom für die Wiedereröffnung der Lokale in ganz Italien demonstriert haben. Giorgetti betonte, dass vermutlich Mai der Monat des Neustarts sein wird.Die Gastronomen urgieren eine Wiedereröffnung von Restaurants und Lokalen zum Mittag- und Abendessen durch Nutzung von Außenbereichen. Die Regierung arbeite eine Regelung für den Neustart von Fitnessstudios, Kinos, Theatern und Museen, erklärte der Minister.

apa/stol