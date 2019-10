48 Dosen Bier geklaut: Vater bringt Teenager zur Polizei

Am 27. Oktober war gegen 19 Uhr der Getränkeautomat eines Lokals in Grieskirchen mit einem Stein und Fußtritten aufgebrochen worden. Der zunächst unbekannte Täter ließ 48 Dosen mit Bier und anderen alkoholischen Getränken mitgehen. Einige Stunden später erschien ein Vater mit seinem Sohn bei der Polizei und meldete, dass der 14-Jährige dafür verantwortlich sei.





Bei den Einvernahmen stellte sich zudem heraus, dass der Jugendliche Mitte August sowie einige Tage vor dem Automateneinbruch am Bahnhof Bad Schallerbach Fahrräder auf die Gleise geworfen hatte. Der Zugverkehr stand nach diesen Vorfällen – einmal sogar eine ganze Stunde lang – still. Der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden, so die Polizei.Der 14-Jährige, der anhand einer Videoaufzeichnung überführt wurde, zeigte sich laut Ermittlern „geständig, wenn auch nicht einsichtig“. Er wird angezeigt.

apa