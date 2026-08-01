Der Täter nutzte die Abendstunden, um sich unbemerkt auf dem Friedhofsgelände zu bewegen. Mit Einbruchswerkzeug hebelte er den Geldbehälter des Automaten auf, der für den Kauf der Grabkerzen gedacht ist, und entkam mit dem gesamten Münzgeld. <BR \/><BR \/>Neben dem Beuteschaden richtete er dabei erheblichen Sachschaden an der Anlage an, die dadurch vorübergehend unbrauchbar wurde.<h3>\r\nÜberwachungsvideos überführen 48-Jährigen<\/h3>Die Carabinieri der Station Bruneck leiteten umgehend Ermittlungen ein. Durch Spurensicherung vor Ort, Zeugenaussagen und die Auswertung der Überwachungskameras im Umfeld des Friedhofs gelang es den Ordnungshütern rasch, die Schritte des Verdächtigen nachzuvollziehen.<BR \/><BR \/>Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen 48-jährigen nordmazedonischen Staatsbürger, der regulär in Südtirol wohnhaft ist. Er wurde bei der Staatsanwaltschaft Bozen auf freiem Fuß angezeigt.<h3>\r\nSerien-Automatenknacker am Werk?<\/h3>Die Ermittler prüfen nun, ob der 48-Jährige auch für weitere Automatenaufbrüche an Grabkerzen-Verteilern in den vergangenen Monaten verantwortlich sein könnte. Die Ermittlungen hierzu dauern an.